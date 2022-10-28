Проводить мобилизованных жителей Нижнекамска собрались сотни человек

В столице Татарстана бойцы будут проходить подготовку, после чего отправятся на службу. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского района

В пятницу, 28 октября, из Нижнекамска в Казань отправились около 100 мобилизованных мужчин. Чтобы проводить их в путь, у спортивного комплекса «Батыр» собрались сотни местных жителей. Среди них был и мэр города Рамиль Муллин.

- Спасибо за ваш патриотизм, за то, что вы не побоялись. В вашей поддержке сегодня нуждаются ребята, которые уже ушли защищать нашу Родину. Служите достойно. Берегите себя. Мы каждого из вас ждем домой, - заявил градоначальник в своей речи.

Военный комиссар Нижнекамского района Газинур Ситдиков выразил уверенность в том, что бойцы достойно выполнят все поставленные перед ними задачи.

Отметим, что в Казани военнообязанные будут проходить подготовку, после чего отправятся на службу.

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