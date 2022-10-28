В Казани завершили тестовую обкатку трамвая с заниженным полом из Ижевска

В вагоне имеется 31 сидячее и 106 стоячих мест. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани завершилась тестовая обкатка трамвая ижевского производства. Его опробовали на маршрутах №3, 5, 5а и 7. За неделю вагон проехал порядка 724 километров и перевез около 6 тысяч людей, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Более 100 пассажиров отозвались о новом трамвае положительно. Водители отметили удобное управление, плавное движение и торможение, компактность.

Напомним, обкатка трамвая ижевского производства началась на прошлой неделе. Транспорт имеет заниженный пол в средней части вагона, что упрощает посадку и высадку маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

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