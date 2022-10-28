Пропавшую в Казани пенсионерку с проблемами с памятью нашли живой

Поисками женщины занимались волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

В Казани завершились поиски 76-летней Асии Мусиной, которая пропала 27 октября. Женщина, страдающая от провалов в памяти и нуждающаяся в медицинской помощи, найдена живой. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где именно женщина находилась почти сутки и почему не выходила на связь с родными, не уточняется.

Напомним, ранее в городе благополучно завершились поиски 12-летней школьницы. Девочку также искали чуть менее суток.

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