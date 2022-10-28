Детям мобилизованных жителей Казани пообещали бесплатные путевки в лагерь

Для отдыхающих запланирована большая программа мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительном лагере «Восток». Профильная смена «Мы» для ребят в возрасте от 7 до 17 лет там пройдет с 30 по 5 ноября. Участников ждут спортивные и творческие мероприятия, интеллектуальные игры и квесты.

Записаться на смену можно на сайте казанского центра «Ял». Также возможно обратиться по адресу: улица 25 Октября, 13/6 или по телефонам: 8 (843) 590-24-82, 8 (843) 297-36-02.

Для оформления путевки необходимы следующие документы: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС, паспорт родителя, который подает заявление, данные о регистрации ребенка на территории Казани и справка из военкомата о мобилизации одного из родителей.

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