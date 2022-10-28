В Чебоксарах полицейские вынесли из горящей квартиры 83-летнюю женщину

Участковые полиции Владислав Кирпичев и Михаил Леонтьев. Фото: пресс-центр МВД России

Участковые полиции Владислав Кирпичев и Михаил Леонтьев находились на дежурстве, когда увидели пожар в доме напротив. Горела одна из квартир на четвертом этаже. Не теряя времени, правоохранители поспешили именно туда – на помощь жильцам.

Дверь в полыхавшую квартиру была открыта. Изнутри доносились крики женщины, которая звала на помощь. Полицейские вошли внутрь, нашли 83-летнюю пенсионерку и вынесли ее на улицу. После они вызвали на место «скорую» и приступили к эвакуации остальных жильцов. С их помощью из дома вышли еще 15 человек.

Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС Чувашии.

- Пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Последствия пожара. Фото: пресс-центр МВД России

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