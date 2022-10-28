В Казани создан фонд помощи семьям мобилизованных

Перечислить средства могут все желающие. Фото: Адель ХИСАМОВ

В Казани совместно с АНО «Добрая Казань» создан фонд помощи семьям мобилизованных. Перечислить деньги в него могут все желающие. Их средства пойдут, в том числе, на оплату лекарств и внеплановых медицинских обследований, а также покупку вещей, говорят власти города.

Реквизиты, по которым можно помочь семьям, опубликованы на сайте мэрии столицы Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что по специальной карте «Батыр» дети мобилизованных смогут бесплатно посещать не только культурные, но и спортивные учреждения, в том числе катки.

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