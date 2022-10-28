В Йошкар-Оле микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу на «красный»

Наезд произошел у дома №11 по улице Строителей. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 10:50 пятницу, 29 октября, у дома №11 по улице Строителей в Йошкар-Оле микроавтобус марки Peugeot сбил пешехода. По предварительным данным, 44-летний мужчина переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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