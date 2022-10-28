Глава Исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев сложил полномочия

Он занимал эту должность с октября 2020 года. Фото: пресс-служба Зеленодольского района.

Глава Исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев досрочно сложил свои полномочия. Соответствующее решение в пятницу, 28 октября, приняли депутаты на объединенной сессии Совета муниципалитета и Совета города.

По словам Ганиева, он переходит работать на другую должность в федеральной структуре строительной отрасли, но все также будет трудиться во благо Татарстана.

- Работая в большой и сильной команде под руководством Михаила Афанасьева, я получил ценнейший опыт, прошел важнейший этап в своей жизни, - заявил он.

Отметим, что Ганиев занимал должность руководителя Исполкома района с октября 2020 года.

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