За семь ярмарочных дней в городах Татарстана продали более 6,5 тысячи тонн картофеля

Всего было реализовано сельхозпродукции на общую сумму 723,9 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За семь ярмарочных дней в городах Татарстана продали две тысячи тонн лука и более 6,5 тысячи тонн картофеля. Завоз данной продукции обеспечивают аграрии из 32 районов республики, сообщает Минсельхоз региона.

Всего за это время на ярмарках было продано сельхозпродукции на общую сумму порядка 723,9 миллиона рублей. Это 9,6 тысячи тонн овощей, 880 тысяч штук яиц, 109,1 тонны разливного молока и 730 тонн мяса.

Отметим, традиционные сельхозярмарки, в частности, проходят на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района и трех площадках Нижнекамска. Они будут продолжаться до 24 декабря.

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