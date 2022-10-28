Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2022 8:02

В Чувашии пьяный водитель закрылся от полицейских в машине, пришлось выбивать стекло

До того лихач пытался скрыться от автоинспекторов, но у него не вышло
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел в Чебоксарском районе. Фото: МВД по Чувашии

Инцидент произошел в Чебоксарском районе. Фото: МВД по Чувашии

В четверг, 27 октября, на железнодорожном переезде в Чебоксарском районе автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль. Его водитель, увидев полицейских, развернулся и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой лихач не раз нарушал ПДД.

В конце концов, машину удалось остановить. Но водитель не думал сдаваться и заблокировал двери. Чтобы добраться до него, полицейским пришлось выбивать боковое стекло.

У 35-летнего водителя и двух его пассажиров были выявлены признаки алкогольного и наркотического опьянения, но от прохождения медосвидетельствования они отказались.

- Водитель ранее был лишен прав за аналогичное правонарушение, после чего полицейские задерживали его за рулем в нетрезвом состоянии, поэтому в действиях чебоксарца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, - говорят в МВД по Чувашии.

В отношении водителя составлены семь административных материалов, а в отношении его пассажиров - по одному.

Как оказалось, ранее мужчина был лишен прав. Фото: МВД по Чувашии

Как оказалось, ранее мужчина был лишен прав. Фото: МВД по Чувашии

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram