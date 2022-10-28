В Чувашии пьяный водитель закрылся от полицейских в машине, пришлось выбивать стекло

Инцидент произошел в Чебоксарском районе. Фото: МВД по Чувашии

В четверг, 27 октября, на железнодорожном переезде в Чебоксарском районе автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль. Его водитель, увидев полицейских, развернулся и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой лихач не раз нарушал ПДД.

В конце концов, машину удалось остановить. Но водитель не думал сдаваться и заблокировал двери. Чтобы добраться до него, полицейским пришлось выбивать боковое стекло.

У 35-летнего водителя и двух его пассажиров были выявлены признаки алкогольного и наркотического опьянения, но от прохождения медосвидетельствования они отказались.

- Водитель ранее был лишен прав за аналогичное правонарушение, после чего полицейские задерживали его за рулем в нетрезвом состоянии, поэтому в действиях чебоксарца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, - говорят в МВД по Чувашии.

В отношении водителя составлены семь административных материалов, а в отношении его пассажиров - по одному.

Как оказалось, ранее мужчина был лишен прав. Фото: МВД по Чувашии

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