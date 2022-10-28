28 октября из Альметьевска в Казань отправились пять автобусов с мобилизованными

Провожать мобилизованных пришли родные и близкие, руководство города, священнослужители. Фото: скриншот

В пятницу, 28 октября, из Альметьевска на сборы в Казанское танковое училище отправилась очередная группа мобилизованных. Перед тем, как сесть в автобусы, резервисты прошли регистрацию, получили вещмешки и паек. Все желающие могли также обратиться с вопросами к сотрудниками социальной защиты.

Провожать бойцов на площадь у дворца культуры «Нефтьче» пришли не только их родные, но и руководство города, а также священнослужители.

- Служите достойно и не переживайте ни о чем. Весь Альметьевск провожает вас как героев, - написал на своей соцстранице глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

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