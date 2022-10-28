В Набережных Челнах открыли памятную доску погибшему в ходе спецоперации майору Загртдинову

Именно это учебное учреждение некогда окончил герой. Фото: Эдуард Фаттахов

На фасаде гимназии №54 в Набережных Челнах установили мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации на Украине майору Рамису Загртдинову. Церемонию ее открытия среди прочих посетила мать героя. Собравшиеся поблагодарили ее за воспитание настоящего мужчины и доблестного воина.

- Рамис с честью служил нашей Родине. По зову сердца и по долгу службы отправился на защиту мирного населения. Он до конца остался верен воинской присяге, показав пример мужества и самоотверженности, - написал на своей соцстранице глава администрации Центрального района города Эдуард Фаттахов.

Известно, что после окончания гимназии №54 Загртдинов поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Он был награжден Орденом Мужества, медалью Жукова, а также медалями «За честь и мужество», «За отличие в военной службе» lll степени, «За воинскую доблесть» ll степени, «Участнику военной операции в Сирии».

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