В Казани водитель «Лады» выехал на тротуар и сбил девушку

ДТП произошло напротив дома №25 по улице Рощинская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 октября, в Казани произошло три наезда на пешеходов. Один из них – в 15:10 напротив дома №25 по улице Рощинская. Там автомобиль «Лада Гранта» выехал на тротуар и сбил 18-летнюю девушку.

По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, после чего отпустили ее из больницы домой.

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