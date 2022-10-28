Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2022 7:26

В Казани водитель «Лады» выехал на тротуар и сбил девушку

По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло напротив дома №25 по улице Рощинская.

ДТП произошло напротив дома №25 по улице Рощинская.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 октября, в Казани произошло три наезда на пешеходов. Один из них – в 15:10 напротив дома №25 по улице Рощинская. Там автомобиль «Лада Гранта» выехал на тротуар и сбил 18-летнюю девушку.

По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, после чего отпустили ее из больницы домой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram