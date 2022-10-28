За полгода более 100 щенков казанского приюта «Зооцентр» обрели хозяев

Щенков в приют привозят специалисты службы отлова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние полгода из казанского приюта «Зооцентр» забрали более 100 щенков. По данным на конец октября, новых хозяев там продолжают ждать еще 104 щенка и четыре взрослые собаки, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на руководителя собачьего «детского сада» «Щенячий патруль» Светлану Ким.

Собак в приют привозят специалисты службы отлова. Большинство животных из Казани, но есть и хвостатые из Арского и Лаишевского районов. Для содержания щенков был построен отапливаемый корпус.

По словам Ким, самым маленьким обитателям приюта было всего три дня. Теперь им уже две недели.

Напомним, в 2021 году в «Зооцентре» открыли не только «детский сад», но также карантинный блок и специальную площадку. На это было потрачено порядка девяти миллионов рублей.

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