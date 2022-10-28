В Казани пропала 76-летняя пенсионерка, которая страдает от провалов в памяти

Поисками женщины занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

В Казани начались активные поиски 76-летней Асии Мусиной. Она перестала выходить на связь с близкими в четверг, 27 октября. Женщина нуждается в медицинской помощи и страдает от провалов в памяти, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Асия Бариевна ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней был светло-бежевый пуховик, серая в черную полоску юбка, черные сапоги и голубой берет.

Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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