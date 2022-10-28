Казань вошла в пятерку городов-лидеров по числу бронирований жилья на Новый год

Стоимость аренды жилья на новогодние праздники в городе подорожала на 34%. Фото: Александр ГЛУЗ

Казань оказалась в числе лидеров рейтинга городов России и Ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год. Столица Татарстана заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу. На четвертой и пятой строчке расположились Минск и Сочи соответственно.

Отметим, что за год стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 19% - до 4,5 тысячи рублей в сутки. В Москве цены выросли на 12% - до 4,9 тысячи рублей. Ту же сумму придется отдать за аренду квартиры в Казани. Это на 34% больше, чем годом раньше, сообщает «РИА Новости».

Если говорить о других популярных для отдыха на Новый год городах, то в топ-10 также вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок и Кировск.

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