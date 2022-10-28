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Общество28 октября 2022 6:25

28 октября из Набережных Челнов на сборы в Казань отправят очередную группу мобилизованных

Около 100 резервисты уже загружают свои вещи в автобусы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В столице Татарстана они будут проходить подготовку перед отправкой на службу.

В столице Татарстана они будут проходить подготовку перед отправкой на службу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 28 октября, из Набережных Челнов в Казань отправится очередная группа из более чем 100 мобилизованных человек. Резервисты уже загружают свои вещи в автобусы, сообщают местные власти.

Перед отправкой бойцам выдадут по 20 тысяч рублей от мэра города Наиля Магдеева, сумки с вещами первой необходимости и продукты питания. К слову, градоначальник по традиции лично приедет проводить мужчин в столицу Татарстана, где их ждет подготовка к службе.

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