В Казани мужчина бросил собаку в подъезде и сбежал

Сейчас хвостатый находится на передержке и ищет нового хозяина. Фото: соцсети

В Казани неизвестный оставил собаку в подъезде одного из домов в ЖК «Палитра». Его поступок был запечатлен на камеру видеонаблюдения, после чего эти кадры появились в соцсетях.

Мужчина привязал животное возле почтовых ящиков. После он рассыпал по полу корм, но не снял с хвостатого намордник.

- Судя по тому, что он привел его в дом, надел намордник и оставил корм, есть маленькая надежда, что это крайняя мера. Хорошо что не в лесу и не в мешке, - написала под постом одна из местных жительниц.

В сети удалось найти пост, в котором мужчина анонимно пытался пристроить похожего пса в добрые руки. Не исключено, что это одно и то же животное. Тогда становится ясно, что четвероногого зовут Грэй, он веймаранер и ему полтора года.

Сейчас собака находится на передержке и ищет новый дом.

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