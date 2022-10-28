Житель Марий Эл обвиняется в зверском убийстве приятеля возле бара

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Йошкар-Олы, обвиняемого в убийстве приятеля. Преступление произошло вечером 12 августа у одного из баров города.

По версии следствия, мужчины отдыхали в баре и распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Злоумышленник ушел домой, но вскоре вернулся к заведению уже с ножом. Мужчина дождался, когда его собутыльник выйдет на улицу, после чего напал на него и несколько раз ударил ножом в грудь и шею. Потерпевший скончался на месте.

- По уголовному делу назначены и проведены судебно-медицинские, биологическая, медико-криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошены свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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