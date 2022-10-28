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Происшествия28 октября 2022 5:24

В Порецком районе Чувашии пьяный водитель «ВАЗа» насмерть сбил человека

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на автодороге Чебоксары-Сурское, у села Кудеиха. Фото: ГИБДД Чувашии

ДТП произошло на автодороге Чебоксары-Сурское, у села Кудеиха. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 17:30 в четверг, 27 октября, на автодороге Чебоксары-Сурское, у села Кудеиха в Порецком районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-2105» насмерть сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По данным ГИБДД Чувашии, 38-летний водитель легковушки был пьян.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства случившегося устанвливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства случившегося устанвливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

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