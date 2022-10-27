Задержавший «положенца» по Татарстану высокопоставленный экс-полицейский был приговорен к 3 годам колонии

Решения суда мужчина дожидался, находясь под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После операции по задержанию «положенца» по Татарстану Сергея Нейдерова (Нейдер) начальник подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД республики сам был арестован. С тех пор он не числился сотрудником внутренних органов и находился под стражей.

Некогда высокопоставленный полицейский был обвинен в мошенничестве. Суд принял все предоставленные доказательства и, несмотря на заявления бывшего правоохранителя о своей невиновности, приговорил к 3 годам колонии общего режима.

Так, в ходе процесса по делу экс-полицейского было установлено, что, находясь на службе, он в 2019 и 2020 году получал от бизнесмена деньги – 800 и 400 тысяч рублей соответственно. За одно из этих вознаграждений сейчас уже бывший правоохранитель обещал предпринимателю помочь с его уголовным делом о мошенничестве так, что тот не сел в колонию. Однако свои обещания не выполнил, а деньги просто присвоил.

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