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Общество27 октября 2022 15:04

В Казани ограничение движения по проспекту Амирхана продлили до 30 мая 2023 года

Здесь проводятся ремонтные работы канализационной системы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ранее разрешить там проезд планировали 31 октября.

Ранее разрешить там проезд планировали 31 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана решили продлить ограничение движения по проспекту Амирхана до конца мая 2023 года, хотя ранее разрешить там проезд планировали 31 октября. Там все еще продолжаются работа по ремонту третьего северного канализационного коллектора.

Данное ограничение касается участка дороги по проспекту Амирхана от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в направлении проспекта Ямашева.

Отметим, третий северный канализационный коллектор был построен еще в 1985 году. Ремонтные работы здесь ведутся с февраля 2022 года.

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