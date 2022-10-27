В Чувашии укравший деньги у стариков экс-заведующий отделения центра соцобслуживания отделался условным сроком

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал виновным бывшего зав отделением стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ «Красноармейский ЦСОН» виновным в краже с банковского счета и присвоении чужих денег.

- Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3,5 года. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщает прокуратура Чувашии.

На суде было установлено, что, занимая указанную должность, мужчина в течение четырех лет снимал деньги с банковских карт своих подопечных, оплачивал ими покупки и заправку личного автомобиля, а также просто переводил некоторые суммы себе на счет. В общей сложности он причинил пожилым людям ущерб на сумму в 150 тысяч рублей.

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