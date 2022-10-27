В Чебоксарах жителей Татарстана приговорили к колонии за обман пенсионеров

В общей сложности они обманом похитили более одного миллиона рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Перед законом в Чебоксарах представил трое жителей Татарстана. Суд признал их виновными в мошенничестве, сообщает МВД Чувашии.

- Двое их них были приговорены к реальным срокам – 3 года и 9 месяцев колонии строгого режима, а также 4 года колонии общего режима. Третий соучастник отделался условным сроком на 3 года. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что эта троица из Татарстана звонила пенсионерам в возрасте от 70 до 90 лет и сообщала им, что их родственник совершил ДТП. Чтобы якобы минимизировать наказание, нужно было передать нужным людям от 100 до 350 тысяч рублей. Деньги у обманутых стариков забирал курьер и передавал их злоумышленникам. В общей сложности мошенники похитили более одного миллиона рублей у пятерых потерпевших. Этот ущерб осужденные частично возместили еще до оглашения им приговора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram