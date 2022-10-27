В Казани частично отремонтировали улицу Гагарина

Работы там были проведены в рамках реализации программы в рамках реализации программы по восстановлению изношенных дорог в Казани. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На улице Гагарина в Казани отремонтировали участок проезжей части протяженностью 490 метров. Работы были проведены в рамках реализации программы «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году», сообщает Минтранспорта Татарстана.

Речь идет об отрезке от улицы Короленко до улицы Гашека. Там уложили новый асфальт на проезжей части и на тротуарах, установили дорожные знаки, нанесли разметку и посеяли газон.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram