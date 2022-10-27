В Татарстане открыли горячую линию по вопросам документационной нагрузки учителей

Звонки принимаются по телефонам (843) 237-76-21 и 8 (843) 237-75-15.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Татарстане открыли горячую линию, на которую педагоги могут обратиться в случае нарушения их прав. В частности, специалисты будут рассматривать вопросы документационной нагрузки учителей. Ведь с 1 сентября они не должны больше готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России, и дублировать электронные документы в бумажном виде.
Обращения педагогов принимаются в специальном сообществе и по телефонам 8 (843) 237-76-21 и 8 (843) 237-75-15.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ УЧИТЕЛЯ?
В Департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобразования республики отмечают, что учителя должны заполнять только следующие документы:
рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
журнал учета успеваемости;
журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность);
план воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя);
характеристика на обучающегося (по запросу).
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