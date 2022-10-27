В Татарстане открыли горячую линию по вопросам документационной нагрузки учителей

Звонки принимаются по телефонам (843) 237-76-21 и 8 (843) 237-75-15. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане открыли горячую линию, на которую педагоги могут обратиться в случае нарушения их прав. В частности, специалисты будут рассматривать вопросы документационной нагрузки учителей. Ведь с 1 сентября они не должны больше готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России, и дублировать электронные документы в бумажном виде.

Обращения педагогов принимаются в специальном сообществе и по телефонам 8 (843) 237-76-21 и 8 (843) 237-75-15.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ УЧИТЕЛЯ?

В Департаменте надзора и контроля в сфере образования Минобразования республики отмечают, что учителя должны заполнять только следующие документы:

рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

журнал учета успеваемости;

журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность);

план воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя);

характеристика на обучающегося (по запросу).

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