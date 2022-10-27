В Йошкар-Оле на Благовещенской башне вновь заработали часы

Обновленные часы приобрели другой звук боя курантов. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Йошкар-Оле часы на Благовещенской башне вновь заработали. Там закончились работы по реставрации, сообщает Мингосимущества Марий Эл.

Эти работы должны были окончить еще в 22-23 октября. Однако плохая погода помешала планам. Теперь обновленные часы приобрели другой звук боя курантов. Инженеры уверены, что горожане не заметят этой разницы в отличии от специалистов.

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