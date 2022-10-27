Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 15:38

В Йошкар-Оле на Благовещенской башне вновь заработали часы

Работы по реставрации механизма хронометра были успешно завершены
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Обновленные часы приобрели другой звук боя курантов.

Обновленные часы приобрели другой звук боя курантов.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Йошкар-Оле часы на Благовещенской башне вновь заработали. Там закончились работы по реставрации, сообщает Мингосимущества Марий Эл.

Эти работы должны были окончить еще в 22-23 октября. Однако плохая погода помешала планам. Теперь обновленные часы приобрели другой звук боя курантов. Инженеры уверены, что горожане не заметят этой разницы в отличии от специалистов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram