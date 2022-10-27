В Чувашии бюджетникам дважды поднимут зарплату, в октябре и январе

Речь идет об индексации сначала на 4%, а потому еще на 6%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время утверждения бюджета Чувашии на 2023 в региональном Кабмине было объявлено, что бюджетникам, на которых не распространялось действие «майских» указов Путина, дважды поднимут зарплату – в октябре и январе. В первом случае речь идет об индексации на 4%, а во втором – на 6%.

- Общий же объем фонда оплаты труда бюджетников в 2023 году оценивается в 28,7 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем было запланировано в базовом первоначальном бюджете 2022 года, - заявил глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

Говоря о бюджетниках, на которых изначально распространялось действие «майских» указов, министр отметил, что в 2022 году рост их зарплаты составил чуть более 10%, а в 2023 году запланировано ее повышение еще на 7,5%.

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