В Менделеевске запустят предприятие по производству форели

Проект будет реализован на территории парка «Мендеелевск 2.0»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Менделеевске появится предприятие по производству форели. Этот проект был одобрен на заседании комиссии по рассмотрению заявок на осуществление деятельности в ТОСЭРе под председательством министра экономики Татарстана Мидхата Шагиаметова.
Предприятие планируют запустить на территории парка «Мендеелевск 2.0». На нем создадут 18 рабочих мест.
Отметим, что в 2019 году Менделеевск получил статус «Территории опережающего социально-экономического развития». По данным на 27 октября, там работают 16 резидентов.
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