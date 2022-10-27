В Менделеевске запустят предприятие по производству форели

Проект будет реализован на территории парка «Мендеелевск 2.0» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Менделеевске появится предприятие по производству форели. Этот проект был одобрен на заседании комиссии по рассмотрению заявок на осуществление деятельности в ТОСЭРе под председательством министра экономики Татарстана Мидхата Шагиаметова.

Предприятие планируют запустить на территории парка «Мендеелевск 2.0». На нем создадут 18 рабочих мест.

Отметим, что в 2019 году Менделеевск получил статус «Территории опережающего социально-экономического развития». По данным на 27 октября, там работают 16 резидентов.

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