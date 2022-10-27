Пять аграрных техникумов Чувашии объединят в один

Начинали учиться в техникуме, а в итоге закончат колледж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев принял решение объединить существующие в регионе пять аграрных техникумов в один и придать новому образовательному учреждению республиканский статус.

Ранее Николаев поручил продумать развитие этих техникумов до 2030 года. Учреждения из Батыревского, Вурнарского, Мариинско-Посадского, Цивильского и Ядринского районов представили свои соображения по этому поводу на встрече с глава Минсельхоза Чувашии Сергеем Артамоновым.

- Вы все поработали над стратегиями, у каждого были свои изюминки. Но одной сильной стратегической линии не было. Сейчас принято решение – все техникумы объединить в один, – сообщил руководителям учреждений Сергей Артамонов.

При этом министр успокоил, что в связи с этим объединением увольнять или менять на местах никого не будут. За все будет отвечать проектный офис, который в краткие сроки собираются создать в Чебоксарах. Он разработает дорожную карту по объединению техникумов.

Стоит отметить, что к новому республиканскому образовательному учреждению присоединят еще и учебный центр «Нива». В итоге новый техникум сможет выпускать более двух тысяч аграрных специалистов в год, а также предоставлять около а13 тысячам уже работающим аграриям услуги дополнительного образования.

Также, реорганизация техникумов, а именно создания на их основе единого колледжа, поможет решить проблему дублирования специальностей и профессий в Чувашии.

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