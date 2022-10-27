В Набережных Челнах приступили к установке главной елки города

Традиционной площадкой для празднования станет площадь Азатлык. Фото: Мария ЛЕНЦ

На площади Азатлык в Набережных Челнах начались работы по установке главной елки города. Рабочие приступили к возведению постамента для зеленой красавицы, а также очистке территории вокруг.

Напомним, обычно главная елка города достигает высоты в 30 метров, а вокруг нее организовывают каток.

Ранее сообщалось, что работы по установке главной новогодней елки начались и в Казани. Там она традиционно будет установлена у Центра семьи «Казан».

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