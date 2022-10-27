Из-за неосторожного обращения с печью в Чувашии вспыхнул дом и погибли две женщины

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Фото: СУ СКР по Чувашии

Днем в среду, 26 октября, в одном из домов в селе Старые Айбеси Алатырского района произошел пожар. В результате ЧП погибли 54-летняя хозяйка жилища и ее 73-летняя соседка. Женщины отравились продуктами горения.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с печью.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сейчас специалисты устанавливаются обстоятельства пожара и проводят необходимые судебные экспертизы Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется.

- Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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