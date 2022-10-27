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Происшествия27 октября 2022 11:54

В Марий Эл мошенница напугала пенсионерку порчей и похитила у нее 200 тысяч рублей

Женщины познакомились на улице - злоумышленница помогла потерпевшей перейти через лужу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67-летняя жительница Йошкар-Олы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что незнакомка похитила у нее из квартиры 200 тысяч рублей.

Дело было так. Потерпевшая отправилась в магазин за семенами. По пути она встретила женщину, которая помогла ей перейти через лужу. Они разговорились и незнакомка призналась пенсионерке, что ей негде жить. Она попросила временного пристанища у новой знакомой, но та отказала. Разрешила только ненадолго зайти в гости.

В квартире пенсионерки мошенница заявила, что на хозяйке порча. Потерпевшая испугалась и попросила помочь ей. Для проведения обряда псевдо-целительница потребовала блюдце, землю, листок бумаги и деньги. Закончив, она ушла вместе с 200 тысячами рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорят в МВД по Марий Эл.

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