Строительство детской поликлиники в казанском поселке Дербышки завершено на 85%

Работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство филиала детской поликлиники №6 в казанском поселке Дербышки завершено на 85%. Пациентов там должны начать принимать в начале 2023 года, сообщают в Управлении здравоохранения города.

На данный момент рабочие занимаются отделкой помещений, оформлением фасада и благоустройством территории. На первом этаже будут организованы зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. Со второго по четвертый этажи - кабинеты педиатров и врачей узкого профиля. На третьем - еще и дневной стационар.

Отметим, что работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram