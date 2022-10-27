Стало известно, кто покинет казанский «Ак Барс» в результате обмена с другими командами КХЛ

Сейчас клуб ищет потенциальных покупателей. Фото: ak-bars.ru

Форвард Даниил Тарасов, а также защитник Максим Чудинов покинут «Ак Барс» в результате обмена. Об этом «КП-Казань» стало известно от источника, близкого к руководству казанского хоккейного клуба.

Решение об обмене Тарасова и Чудинова уже принято. В данный момент «барсы» ищут потенциальных покупателей среди других клубов КХЛ. С большой долей вероятности оба спортсмена продолжат карьеру в одной из команд Восточной конференции.

Напомним, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. После матча главный тренер команды Олег Знарок заявил, что не сбирается подавать в отставку. Однако ранее «Комсомолка» сообщала, что одним из претендентов на роль нового главного тренера «барсов» может стать Зинэтула Билялетдинов.

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