В результате столкновения иномарки с «КАМАЗом» в Марий Эл пострадал новорожденный ребенок

ДТП произошло на 82 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В среду, 26 октября, на 82 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись Toyota Rav4 и «КАМАЗ» с полуприцепом. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз сзади.

В результате ДТП пострадал шестимесячный ребенок - пассажир кроссовера. Правда, травмы, полученные им, оказались незначительными. Избежать трагедии помогло то, что малыш перевозился в специальном удерживающем устройстве, говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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