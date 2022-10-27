В Казани снесут три самовольно установленных торговых объекта

Соответствующее распоряжение подписали в Исполкоме города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Казани выявили в городе еще три незаконно установленных объекта движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, самовольно установленными оказались торговые объекты у следующих адресов: улица Лиственная, №15, улица Масгута Латыпова, 74 и улица Рихарда Зорге, 39а. Владельцы могут убрать их добровольно до 31 октября. В противном случае ларьки демонтируют в принудительном порядке в период с 1 ноября текущего года по 29 января 2023 года.

Напомним, ранее в столице Татарстана признали подлежащими сносу два дома в Вахитовском и Приволжском районах.

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