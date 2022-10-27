Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 10:44

В Казани снесут три самовольно установленных торговых объекта

Собственникам дают срок до 31 октября, чтобы их убрать добровольно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее распоряжение подписали в Исполкоме города.

Соответствующее распоряжение подписали в Исполкоме города.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Казани выявили в городе еще три незаконно установленных объекта движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, самовольно установленными оказались торговые объекты у следующих адресов: улица Лиственная, №15, улица Масгута Латыпова, 74 и улица Рихарда Зорге, 39а. Владельцы могут убрать их добровольно до 31 октября. В противном случае ларьки демонтируют в принудительном порядке в период с 1 ноября текущего года по 29 января 2023 года.

Напомним, ранее в столице Татарстана признали подлежащими сносу два дома в Вахитовском и Приволжском районах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram