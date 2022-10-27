Пропавшую в Казани школьницу нашли живой, спустя сутки поисков

Неравнодушные горожане искали девочку даже ночью. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани завершились поиски 12-летней школьницы, которая вышла из дома и пропала в среду, 26 октября. Спустя сутки, она найдена живой и здоровой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где девочка находилась все это время и почему не выходила на связь с родными, не уточняется.

Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан, которые оказали помощь в поиске ребенка.

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