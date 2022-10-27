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Общество27 октября 2022 10:10

Пропавшую в Казани школьницу нашли живой, спустя сутки поисков

Где она находилась все это время, не уточняется
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Неравнодушные горожане искали девочку даже ночью.

Неравнодушные горожане искали девочку даже ночью.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани завершились поиски 12-летней школьницы, которая вышла из дома и пропала в среду, 26 октября. Спустя сутки, она найдена живой и здоровой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где девочка находилась все это время и почему не выходила на связь с родными, не уточняется.

Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан, которые оказали помощь в поиске ребенка.

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