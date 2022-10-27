1 ноября в Казани пройдет концерт-встреча «Музыкальные традиции многонационального Татарстана»

Концерт будет бесплатным.

В следующий вторник, 1 ноября, в 14.00 в казанской библиотеке №13 (ул.Мавлютова, 17б) начнется концерт-встреча «Музыкальные традиции многонационального Татарстана». Он состоится при участии фольклорного ансамбля консерватории им.Н.Г.Жиганова.

Он исполнит традиционные песни татар, русских, мари, чувашей, башкир, мордвы и удмуртов. Репертуар ансамбля основан на образцах, записанных его участниками во время этнографических экспедиций.

Непосредственно саму встречу, посвященную Дню народного единства, проведет кандидат искусствоведения, профессор, декан факультета татарского музыкального искусства, заведующая кафедрой этномузыкологии Казанской государственной консерватории им.Н.Г.Жиганова, заслуженный деятель искусств Татарстана Лилия Сарварова.

Зрителей познакомят с богатейшей культурой многонационального Татарстана, расскажут об особенностях фольклорных экспедиций, представят звучание традиционных музыкальных инструментов. В завершение мероприятия среди пришедших проведут викторину на знание традиций народов Татарстана.

Кроме того, для всех желающих перед выступлениями – в 13.45, организуют экскурсию по библиотеке №13, которая стала первой в Казани, где есть концертный зал. Вход на мероприятие свободный. Для посещения концерта необходимо пройти регистрацию.

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