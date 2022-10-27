В Татарстане аварийными официально признали 358 многоквартирных домов

Благодаря выписке из ЕГРН можно узнать не наложен ли на приобретаемый объект недвижимости арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Единый реестр объектов недвижимости (ЕГРН) внесли дополнительные сведения о двух тысячах домов, которые признаны непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или ремонту. В Татарстане таких выявили 358 многоквартирных домов, сообщает Росреестр республики.

Во избежании неловких ситуаций жителям Татарстана в связи с этим советуют при покупке квартиры запросить выписку из ЕГРН. Вдруг дом, где приобретается жилье является аварийным.

Кроме того, это поможет понять не наложен ли на квартиру арест, насколько она комфортна для проживания и разрешено ли на этом участке строительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу еще два дома

Они расположены в Вахитовском и Приволжском районах города (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram