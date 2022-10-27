В новом экорайоне Казани построят 15 кварталов для 17,5 тысяч жителей

В новом экорайоне появятся улицы районного и местного значения общей протяженностью 38,68 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани утвердили проект планировки "Экорайона" в Кировском районе города . Там на территории более 800 тысяч квадратных метров планируется обустроить 15 кварталов на 17,5 тысячи жителей. .

Согласно постановлению Исполкома Казани, проект включает в себя характеристики жилья, социальной сферы, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Планируется строительство четырех детсадов, трех школ и двух объектов допобразования. Фото: скриншот

Так, самые высокие многоквартирные дома будут состоять из 11 этажей. Также планируется строительство четырех детсадов, трех школ, двух объектов допобразования, поликлиники, магазинов, библиотеки и культурно-развлекательного комплекса.

Кроме того, на территории "Экорайона" появятся улицы районного и местного значения общей протяженностью 38,68 километра. Также там организуют более 7 тысяч парковочных мест.

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