Количество выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 187 тысячам

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 142 новых случая COVID-19, госпитализировали 36 зараженных и выписали 264 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 27 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 186 901 человека, 183 353 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram