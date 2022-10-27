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Здоровье27 октября 2022 8:40

Количество выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 187 тысячам

За последние сутки вирус в республике подтвердился еще у 142 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 142 новых случая COVID-19, госпитализировали 36 зараженных и выписали 264 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 27 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 186 901 человека, 183 353 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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