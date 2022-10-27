В Тинчуринском театре Казани состоится премьера детского спектакля «Волшебная арена»

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

29-30 октября Тинчуринский театр представит маленьким зрителям новую сказку «Волшебная арена». Автор произведения – известный татарский драматург, заслуженный артист Татарстана Шамиль Фархутдинов.

Постановщиком спектакля выступил начинающий режиссер, студент ГИТИСа Камиль Гатауллин. В сказке принимают участие известные актеры театра Тинчурина Зульфия Валеева, Миляуша Назмиева, Алмаз Фатхуллин, Харис Хуснутдинов, Гульназ Науметова, Ильнур Байназаров, Ильфак Хафизов, Булат Зиннатуллин, Зульфат Закиров, Салават Хабибуллин, Альбина Гашигуллина, Венера Низамова и другие.

Как рассказала исполнительница роли слонихи Филии народная артистка Татарстана Зульфия Валеева, детский спектакль получился очень интересным, душевным и содержательным.

- Я думаю, что «Волшебная арена» станет семейным спектаклем. Герои, сюжет постановки вовлечет не только детей, но и взрослых, - отметила Зульфия Валеева.

По словам режиссера Камиля Гатауллина, детская сказка о жизни артистов цирка – дрессированных зверей Мультика, Пультика, Аюхана, Филию, Ишкуллу, Юлбатыра. Сказка сопровождается фокусами, песнями и танцами, лежит мораль о дружбе, мечтах и добрых поступках. Герои спектакля Шамиля Фархутдинова увлекут в сказочный мир не только детей, но и их родителей.