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Общество27 октября 2022 8:14

Создание сетей водоснабжения у Большого Голубого озера в Казани потребует 648 тысяч рублей

На данный момент идет поиск подрядчика
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы должны быть выполнены за 15 дней.

Работы должны быть выполнены за 15 дней.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МУП «Водоканал» готов выделить почти 648 тысяч рублей на строителей сетей водоснабжения к территории у Большого Голубого озера по улице Лесная в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В конкурсе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подрядчика выберут посредством электронного аукциона 11 ноября. На то, чтобы выполнять работу, у него будет 15 дней.

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