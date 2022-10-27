Создание сетей водоснабжения у Большого Голубого озера в Казани потребует 648 тысяч рублей

Работы должны быть выполнены за 15 дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МУП «Водоканал» готов выделить почти 648 тысяч рублей на строителей сетей водоснабжения к территории у Большого Голубого озера по улице Лесная в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В конкурсе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подрядчика выберут посредством электронного аукциона 11 ноября. На то, чтобы выполнять работу, у него будет 15 дней.

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