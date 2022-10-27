В Исполкоме Казани повысили оклады главного архитектора и помощника мэра

Эти изменения внесены для повышения уровня реального содержания зарплаты работников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Казани решили повысить оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Среди таковых: главный архитектор, пресс-секретарь и помощник мэра.

Теперь оклад главного архитектора составляет 18,5 тысячи рублей в месяц. Это же касается окладов еще восьми сотрудников: главного бухгалтера, главного инженера, главного специалиста по защите информации, главного эксперта, помощника мэра, главного менеджера по связям с общественностью, а также ответственного секретаря и ответственного редактора.

Эти изменения внесены для повышения уровня реального содержания зарплаты работников. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома столицы Татарстана.

Отметим, что самый маленький оклад (11,9 тысячи рублей) в мэрии назначен архивариусу, делопроизводителю, инспектору по кадрам, инспектору по контролю за исполнением поручений, кассиру, секретарю руководителя, технику, технику-программисту и технику по защите информации.

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