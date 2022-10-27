На улице Мавлютова в Казани «Лада» спровоцировала ДТП, в котором пострадал ребенок

Всего же за сутки в городе было зарегистрировано 146 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 19:15 в среду, 26 октября, у дома №32 по улице Мавлютова в Казани столкнулись автомобили «Лада Приора» и KIA. По предварительным данным, 22-летний водитель отечественной легковушки выезжал со двора, но не уступил дорогу иномарке.

В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир KIA. Мальчик находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.

- Всего же за сутки в городе было зарегистрировано 146 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – наезд на пешехода, столкновение автотранспорта и падение пассажира. В результате три участника ДТП – ребенок-пешеход и два пассажира (в том числе ребенок) – получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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