С улиц Ново-Савиновского района Казани эвакуируют две иномарки и отечественную легковушку

У владельцев есть пять дней, чтобы убрать свои машины добровольно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани решили эвакуировать три брошенных автомобиля. Среди них белый «ВАЗ-2121» у дома №83 по улице Короленко, серая Toyota Camry у дома №4а по улице Силикатная и серый Daewoo Nexia у дома №55а по улице Фатыха Амирхана. Соответствующая информация опубликована в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Вышеуказанные машины мешают проезду других авто, пешеходам и дворникам, а также подъезду спецтранспорта к подъездам и мусорным контейнерам. Кроме того, они размещены с нарушением требований правил благоустройства Казани.

У владельцев есть пять дней, чтобы убрать свои машины добровольно. В противном случае транспорт будет эвакуирован и перемещен на спецстоянку. Там автомобили находятся не более трех месяцев, после чего их могут признать бесхозными и утилизировать.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram