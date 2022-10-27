В Казани вышла из дома и пропала 12-летняя школьница

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани идут активные поиски 12-летней школьницы. Она вышла из дома и пропала в среду, 26 октября, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что девочка ростом около 146 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была красная куртка до колен, черные брюки, черные сапоги и белая шапка. С собой у школьницы был розовый школьный портфель с фиолетовым карманом.

Всех, кто видел этого ребенка, просят сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

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