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Общество27 октября 2022 7:02

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу еще два дома

Они расположены в Вахитовском и Приволжском районах города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такая информация опубликована в электронном сборнике документов местного Исполкома.

Такая информация опубликована в электронном сборнике документов местного Исполкома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу два дома в Вахитовском и Приволжском районах. Они расположены по следующим адресам: улица Хади Атласи, 8 и переулок Майский, 23. Соответствующая информация опубликована в электронном сборнике документов Исполкома города.

Жильцы указанных домов должны переехать в новое жилье. Контроль за выполнением распоряжения возложен на и.о. председателя комитета ЖКХ столицы Татарстана Василия Лысачкина.

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