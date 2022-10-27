Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу еще два дома

Такая информация опубликована в электронном сборнике документов местного Исполкома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу два дома в Вахитовском и Приволжском районах. Они расположены по следующим адресам: улица Хади Атласи, 8 и переулок Майский, 23. Соответствующая информация опубликована в электронном сборнике документов Исполкома города.

Жильцы указанных домов должны переехать в новое жилье. Контроль за выполнением распоряжения возложен на и.о. председателя комитета ЖКХ столицы Татарстана Василия Лысачкина.

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