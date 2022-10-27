Каждый второй житель Казани поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

Дополнительный выходной день большинство горожан проводили бы с семьей. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 49% опрошенных жителей Казани. При этом люди в возрасте до 34 лет в большинстве своем (65%) «за» подобное изменение в графике, говорит в исследовании SuperJob.

Согласно опросу, женщины являются сторонниками этой идеи чаще, чем мужчины - 65% против 52%, соответственно. 64% горожан считают, что в случае четырехдневной рабочей недели они смогут выполнить тот же объем работ, что и раньше.

Дополнительный выходной день казанцы хотели бы провести с семьей (27%), просто отдохнуть (23%) или отвести повышению квалификации и изучению языков (15%). В столице Татарстана мало желающих уделить освободившееся время подработке.

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